«Прежде всего, это приведет к уменьшению процентных ставок по ипотеке»

25 июля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 2 процентных пункта: с 20% до 18%. Такое решение в ЦБ объяснили наличием необходимых предпосылок: инфляция снижается, в том числе в устойчивой части, потребительский спрос постепенно замедляется, кредит растет сдержанными темпами. В Банке России допускают уменьшение «ключа» и в следующие месяцы. Снижение ключевой ставки – это позитивный тренд, который позволит оживить рынок новостроек и будет способствовать развитию строительной отрасли региона, уверена директор по продажам департамента жилой недвижимости ГК «Сокол» Александра Баранова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Основной целью повышения ключевой ставки была борьба с высокой инфляцией. Снижение ставки сигнализирует о том, что ЦБ видит тенденцию к замедлению инфляционного давления. Снижение “ключа” до 18% – значимое событие для экономики страны в целом, и регионов, в частности.

Это прямая предпосылка для снижения ставок по ипотеке, что может оживить спрос на первичном рынке жилья. Это, конечно же, выгодно девелоперам Ростовской области. Удешевление проектного финансирования также улучшит условия работы застройщиков. Но, не стоит забывать, что спрос будет зависеть от уровня доходов населения Дона, наличия собственных средств у потенциальных покупателей жилья.

Если бы ключевая ставка осталась на предыдущем уровне (20%), то это имело бы негативные последствия. Во-первых, работающие в регионе застройщики продолжили бы «заморозку» старта новых проектов и введения новых очередей в действующих проектах, сосредоточились бы исключительно на сдаче объектов, начатых в предыдущие годы. В итоге в регионе сократились бы ежегодные объемы ввода жилья, обострению дефицита новых площадей и росту цен на недвижимость.

Во-вторых, ростовский рынок недвижимости продолжил бы стагнировать или демонстрировать очень вялую активность. Спрос, особенно на первичном рынке, был бы низким, инвестиционная привлекательность недвижимости снизилась бы, а мелкие сделки сократились бы из-за дороговизны кредитов. Застройщики были бы вынуждены работать в условиях низкой рентабельности и искать новые пути поддержки спроса, в основном, через собственные программы рассрочки.

Так что, случившееся 25 июля снижение ключевой ставки является позитивным. Это тренд, который наблюдаем с середины года и он, судя по всему, продолжится, что открывает хорошие возможности для регионального рынка недвижимости. Прежде всего, это приведет к уменьшению процентных ставок по ипотечным кредитам. Ежемесячные платежи по ипотеке тоже станут ниже. Это сделает покупку жилья доступной для большого числа людей, которые ранее не могли позволить себе ипотеку из-за высоких платежей. Уже к осени стоит ожидать увеличение количества обращений в банки за ипотечными кредитами. В борьбе за клиентов банки будут предлагать более выгодные условия.

Кроме того, снижение ключевой ставки ведет к снижению ставок по вкладам. Это повышает привлекательность недвижимости как инвестиционного инструмента. Некоторые инвесторы могут покупать квартиры на ранних стадиях строительства по более низким ценам, ожидая роста стоимости к моменту сдачи объекта.

Но надо помнить, что рынок недвижимости – сложный механизм, на который влияют множество факторов. Снижение ставки – лишь один из них, но он может задать позитивный тренд на длительный период, поскольку предвещает оживление на рынке недвижимости после периода высоких ставок. Главное, чтобы это снижение было экономически обоснованным и не привело к новым инфляционным шокам».