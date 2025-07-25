Водителей предупредили о перекрытиях на дамбе по дороге в Кронштадт в День ВМФ

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов, планирующих поездки в Кронштадт на День ВМФ 27 июля, о дорожных ограничениях на дамбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В КЗС напомнили, что в настоящий момент на путепроводе через Краснофлотское шоссе КМ116+400 ведутся долговременные дорожно-восстановительные работы, из-за чего полностью перекрыто движение по трем полосам внутреннего кольца КАД. Движение автомобильного транспорта по временной схеме переведено на внешнее кольцо и осуществляется по одной полосе в каждую сторону.

Помимо этого, на дамбе продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе при въезде в город. Движение транспорта там организовано по временной схеме во всех направлениях, а проезжая часть сужена.

В дирекции КЗС убедительно попросили водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования на остров Котлин 27 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что все основные празднования на День ВМФ 27 июля перенесли из Петербурга в Кронштадт. Также в этом году не будет проводится Главный военно-морской парад.

Андрей Цедрик