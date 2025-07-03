«Фонтанка»: Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменен

День ВМФ 27 июля в Санкт-Петербурге пройдет без парада кораблей и авиации. Решение продиктовано соображениями безопасности, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Празднества ограничатся форматом, который был принят в городе до 2016 года: состоятся торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади.

Как сообщает портал, подготовка к Главному военно-морскому параду была остановлена несколько дней назад. В частности, прекращена тренировка пеших расчетов, которые традиционно заканчивали торжественные мероприятия. Видимая часть подготовки к параду с задействованием Невы должна была начаться в середине июля.

По данным «Фонтанки», нецелесообразность сбора в одном месте высшего командования состава России на одном мероприятии обсуждалась еще в 2022 году. В 2024 году часть программы парада уже де-факто отменялась.

Главный военно-морской парад впервые прошел в Петербурге под этим названием в 2017 году. За год до этого формат был впервые реализован в рамках празднования 320-летия ВМФ.