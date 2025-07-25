На Дону зарплаты в агросекторе выросли почти до 88 тысяч рублей в 2025 году

Кадровая ситуация в аграрном секторе Ростовской области демонстрирует положительную динамику. К июню 2025 года число вакансий уменьшилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как количество резюме увеличилось на 19%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным, предоставленным по запросу «Ъ-Ростов», за первое полугодие в регионе опубликовано более 3,1 тыс. предложений о работе в сфере сельского хозяйства. Медианная заработная плата составила 87,7 тыс. руб. против 80,7 тыс. годом ранее. Рыночный диапазон варьируется от 50 тыс. руб. до 180 тыс. руб.

По итогам июня наибольший дефицит на Дону наблюдается среди ветеринарных врачей (2,3 резюме на вакансию), агрономов (3,3) и машинистов спецтехники (3,5).

«Дефицит кадров в АПК обусловлен как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является сезонность найма. Сложившиеся условия диктуют новую парадигму найма, удержания и адаптации персонала, автоматизации процессов, цифровой трансформации отрасли и использования искусственного интеллекта», — прокомментировала директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

По словам эксперта, наиболее востребованными оказались позиции машиниста (более 1,6 тыс. предложений), инженера-механика (почти тысяча), агронома (200) и ветеринарного врача (195 вакансий).

Валентина Любашенко