США объявили о ликвидации лидера запрещенного ИГ на севере Сирии

Американские военные ликвидировали высокопоставленного командира террористического движения ИГИЛ (запрещено в РФ), сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). По данным американской стороны, убитый Дийаа Завба Муслих аль-Хардани представлял угрозу для сил США, международной коалиции и нового правительства Сирии.

«Вместе с союзниками и партнерами Центральное командование США стремится к окончательному разгрому ИГ (признано террористическим и запрещено в РФ), которое угрожает региону, нашим союзникам и родине»,— заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла (слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальной странице CENTCOM в соцсети X).

Дийаа Завба Муслих аль-Хардани был ликвидирован в ходе рейда в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Вместе с ним были убиты его два взрослых сына Абдалла Дийа аль-Хардани и Абд ар-Рахман Дийа Завба аль-Хардани. Как утверждают США, они также были связаны с террористической группировкой. Находившиеся на месте три женщины и трое детей не пострадали.

В апреле 2025 года министерство обороны США объявило, что сократит число американских военнослужащих на территории Сирии «до менее тысячи» в ближайшие месяцы. В ведомстве отметили, что за последний год американские войска нанесли десятки авиаударов по ячейкам террористов в Сирии. Центральное командование США продолжит наносить удары по ним, чтобы не ослаблять давление на ИГ (признана террористической и запрещена в РФ) и реагировать на любые угрозы, заверили в США.

17 апреля The New York Times писала, что США закрывают три из восьми оперативных баз на северо-востоке Сирии. Газета уточняла, что на территории страны находились около 2 тыс. американских военнослужащих.

О военном присутствии США в Сирии — в материале «Ъ» «Войска США в Сирии пакуют чемоданы».

Анастасия Домбицкая