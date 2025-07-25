Две гандболистки «Ростов-Дона» признаны лучшими в сезоне
Кристина Кожокарь и Анастасия Рябцева из «Ростов-Дона» признаны лучшими игроками сезона-2024/25 по версии Федерации гандбола России. Информация об этом размещена на официальном сайте федерации.
Фото: Пресс-служба федерации гандбола
«В голосовании участвовали тренеры команд чемпионата страны, спортивные журналисты и болельщики. Результаты утвердил Высший совет Федерации гандбола России. Кожокарь признана лучшей на позиции левой крайней, Рябцева — лучшим вратарем», — поясняют в сообщении.
Наибольшее представительство в списке лучших получил ЦСКА — четыре игрока московского клуба стали лидерами по итогам Суперлиги. Также в число лучших вошли по две гандболистки «Астраханочки», «Динамо-Синары» и представительница «Ростов-Дона».