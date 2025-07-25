Свыше половины краснодарцев считают, что спортсмены зарабатывают слишком много

Только 33% считают, что это оправдано. По мнению жителей Краснодара, самые большие зарплаты в российском футболе (64%).

Фото: ru.freepik.com

В топ-3 наиболее высокооплачиваемых видов спорта также входят легкая атлетика (8%), а также теннис (7%), об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

По мнению краснодарцев, в указанном топе видов спорта востребованный спортсмен в среднем зарабатывает от 1,5 до 3 миллионов рублей — такой вариант ответа выбрали 33% опрошенных. Каждый седьмой считает, что спортсмены зарабатывают от 3 до 6 миллионов рублей, и 32% — от 6 миллионов и больше. При этом лишь 11% опрошенных отметили, что спортсмены могут зарабатывать 900 тысяч рублей в месяц и меньше.

По мнению респондентов, на уровень оплаты спортсмена влияет его пол — так считают 39% опрошенных. Из них подавляющее большинство (93%) уверены, что мужчина зарабатывает больше. Среди прочего жители Краснодара считают, что на заработок спортсмена влияет клуб/лига/турнир, на котором он выступает (36%), медийность (31%) и только на третьем месте — результативность (17%).

Каждый второй опрошенный (50%) не следит за спортсменами в соцсетях. За самыми успешными спортсменами наблюдают 8% респондентов, за самыми известными — 22%, а талантливых предпочитает каждый седьмой опрошенный. При этом за любимыми игроками/спортсменами следят лишь 11%.

Две трети респондентов (67%) следят за спортсменами из праздного интереса, 11% — из праздного интереса, и только 22% следят за кумирами, потому что они являются для них жизненным ориентиром.