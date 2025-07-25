Гонконгская RAI Capital Partners получила право на сделки с долями в «Иви»

Президент России Владимир Путин разрешил гонконгской компании RAI Capital Partners сделки с долями в онлайн-кинотеатре «Иви».

Речь идет о сделках, подразумевающих установление, изменение, прекращение или обременение прав владения «Иви». По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «Иви.ру» является кипрская структура Ivi.ru Media Ltd.

Как сообщал «Ъ», «Иви» готовится выходить на рынок в Германии, Нидерландах, Бельгии и на Кипре. Сейчас сервис доступен в СНГ и Турции. В 2021 году «Иви» привлек $250 млн от инвесторов, включая ВТБ (позже банк вышел из капитала). В 2024 году выручка компании составила 22,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «В кино границ не покажут».