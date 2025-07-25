На Дону в реестр неплательщиков алиментов внесено пять с половиной тысяч человек

Свыше пяти с половиной тыс. жителей Ростовской области внесены в новый онлайн-реестр ФССП должников по алиментным обязательствам в июле 2025 года. В базу данных попали лица, уклоняющиеся от выплаты алиментов, которые привлечены к уголовной или административной ответственности, а также находятся в розыске. Принципы работы нового механизма «Ъ-Ростов» объяснил управляющий партнер юридической фирмы «Медко Групп» Виталий Медко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Публичный электронный реестр должников по алиментным обязательствам функционирует с 25 мая 2025 года. В него попадают не все неплательщики алиментов, а только действительно злостные уклонисты, которые были привлечены к административной (ст. 5.35.1 КоАП РФ) или уголовной (ст. 157 УК РФ) ответственности и в отношении которых постановлен соответствующий судебный акт»,— пояснил эксперт.

В настоящее время реестр выполняет информирующую функцию. Работодатель не может производить удержания с должника только на основании сведений из базы данных. Однако в будущем планируется переход к регулирующей функции.

«Возможно, в дальнейшем работодателей обяжут проверять сведения из реестра и на их основе удерживать часть дохода из заработной платы алиментщика. При этом система не решит проблемы взыскания с официально безработных, которых, по данным ФССП, около 40%»,— считает господин Медко.

По словам юриста, исключить данные из списка можно тремя способами: при полном погашении задолженности по алиментам, предоставив акты об отмене решений о привлечении к административной или уголовной ответственности, либо при прекращении исполнительного производства.

Валентина Любашенко