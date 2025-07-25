В Ярославле установили причал-ресторан

В Ярославле на Волжской набережной установили причальный комплекс, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Новый причал включает зал ожидания и ресторан с панорамным остеклением на 180 мест, расположенных на двух палубах. Открытие ресторана планируется через несколько недель, он будет специализироваться на русской кухне с использованием местных продуктов.

К причалу смогут швартоваться круизные и прогулочные суда. Инвестор проекта, компания «Меркурий», планирует разработать зарядные устройства для электросудов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что изначально объект проектировался для подмосковной Дубны. Планы изменились после начала работы компании в Ярославле.

Антон Голицын