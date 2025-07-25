За год спрос на мотоциклы в Краснодарском крае вырос на 4,4%

Спрос на мотоциклы в Краснодарском крае в первой половине 2025 года увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество объявлений о продаже выросло на 16,6%. Об этом сказано в исследовании «Авито Подработки» и «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Средняя стоимость мотоцикла составила 180 тыс. руб. Наибольший интерес покупатели проявили к моделям KAYO K1 250 MX (1,5% от общего интереса), ИЖ Юпитер-5, KAYO K1 и Honda CBR 600RR (по 1% каждая), а также KAYO Basic TT125, KAYO Basic TT140, ИЖ Планета-5 и Honda CBR 1000 RRRA Fireblade (по 1,9% каждая). Чаще всего продавали байки KAYO K1 250 MX (1,4% от общего числа объявлений).

Среди мопедов и скутеров лидируют две модели Honda: Dio AF-27 (4,6% от интереса) и Dio AF-34 (4,5%), а также Yamaha Jog (3,1%), Honda Dio AF-35 ZX (2,4%) и Yamaha Jog SA36J (2,2%). Средняя цена такой техники — 55 тыс. руб.

Максимальное число предложений пришлось на Honda Dio AF-34 и Dio AF-27 (по 3,4% каждая), а также Yamaha Jog (2,4%), Gear 4T (2,2%) и Jog SA36J (1,8%).

«Мотосезон 2025 года показывает, что спрос на мототехнику и связанные с ней варианты подработки в России продолжает расти, и это отличная возможность для тех, кто хочет совместить хобби с дополнительным заработком»,— прокомментировал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

По его словам, все больше людей выбирают гибкие форматы занятости — доставку на мотоциклах или скутерах, ремонт мототехники или обучение вождению.

В мае специалисты выявили, что предложение новой техники увеличилось на 9,6%, а подержанной — на 19,6%.

В сегменте новых транспортных средств наибольшей популярностью пользовались марки Zuumav (9,8%), KAYO (8%) и FXMOTO (7%). Среди конкретных моделей лидирует FXMOTO YX300 (3%), за которой следуют Kews K16 NB300 (2,4%) и KAYO Basic TT140 (2,2%). Замыкают пятерку лидеров TiREX AIR PRO и Zuumav FX K6R — обе модели показали результат 1,8%. Средняя стоимость новой техники составила 254 тыс. руб.

Мария Удовик