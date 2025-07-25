Жители Кубани стали реже занимать на незапланированные расходы

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру спроса на микрозаймы в микрофинансовом секторе по Краснодарскому краю в разрезе заявок с целью получения средств на покрытие незапланированных расходов.

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На долю запросов с указанными целями в первом полугодии 2025 года в среднем приходилось 33,7% от общего объема заявок. Это на 6,2 п.п. меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда показатель находился на уровне 39,9%. Для сравнения, в аналогичном периоде 2023 года показатель достигал отметки 44,2%.

По данным займам наблюдается более высокий уровень одобрения для заемщиков женского пола, причем тенденция линейно прослеживается для всех возрастных сегментов. Так, в группе заемщиков до 30 лет уровень одобрения для женщин составил в среднем 72,6% против 69,8% для мужчин. В возрастных группах 30-30 лет, 40-49 лет, от 50 лет и старше разница в уровне одобрения в пользу женщин последовательно растет и составляет в среднем 3,2 п.п., 6,3 п.п. и 7,8 п.п. соответственно.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman: «Наблюдаемая динамика спроса на исследуемый сегмент займов связана с выработанной за последние годы сберегательной моделью финансового поведения граждан. Постепенно сформированное боле рациональное отношение к финансам и более тщательное планирование бюджета вошли в привычку большого числа граждан. Общая стабилизация экономики после кризиса 2022 года дополнительно способствует финансовому планированию».