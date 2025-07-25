В Анапе завершили очистку 9,5 км пляжей от нефтепродуктов

В Анапе завершили механизированную очистку 9,5 км пляжей от нефтепродуктов, это около 55 га из планируемых 102 га. Работы, которые начались от Лечебного пляжа курорта, теперь ведутся в селе Витязево, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

После демонтажа защитного вала техника приступила к просеиванию и очистке основной территории пляжа максимально близко к береговой линии. На участке возле комплекса «Жемчужная Россия» от «Селены» проводится первичное просеивание уборочными машинами с сеткой от 8 до 4 мм.

По словам директора ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина, на следующем участке специалисты выполняют аэрацию и переворачивание грунта. Сейчас на объектах задействованы более 15 единиц техники, включая прицепные устройства, тракторы и машины для вывоза загрязненного песка.

«Прошу всех отдыхающих уходить с территории, где работает техника, быть особо внимательными к своим детям и следить за их передвижением», — добавил Николай Заливин.

Алина Зорина