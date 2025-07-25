В Крыму ожидается аномальное повышение температуры до +40 градусов

В Республике Крым объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 26 по 30 июля температура воздуха достигнет +38…40 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют жителям и гостям республики следовать необходимым мерам безопасности. Владельцам домов советуют своевременно очищать участок от сухой травы. Нельзя устраивать свалки горючих отходов. На территории дома необходимо иметь емкости с водой и огнетушители.

В целях безопасности крымчанам рекомендуют поддерживать дома прохладную температуру, а также пить больше воды. Необходимо ограничить пребывание на улице в такую погоду.

Алина Зорина