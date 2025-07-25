Стоимость аренды глэмпинга в Ростовской области выросла на 20-25%

В Ростовской области стоимость аренды номеров в глэмпингах выросла на 20-25% за год. Об этом пишет портал ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на руководителя глэмпинга «Просто лес» в Неклиновском районе Дмитрия Колесниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам источника, причиной стали рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и туристический налог, введенный в регионе в 2025 году. Сейчас турналог равен 1% от стоимости номера, но не менее 100 рублей в сутки, а к 2029 году составит уже достигнет 5%.

Отмечается, что загрузка глэмпинга тем не менее не падает ниже 70%, а на выходных доходит до 100%, говорит Колесниченко.

Константин Соловьев