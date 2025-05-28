Аэропорт Минвод сообщил о задержке 12 рейсов из-за проблем в Шереметьево

Двенадцать авиарейсов задержаны в аэропорту Минеральных Вод 28 мая из-за ограничений в Шереметьево, введенных в связи с угрозой атаки беспилотников. Согласно данным онлайн-табло, четыре вылетающих и восемь прибывающих самолетов не могут совершить полеты по расписанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной задержек стали ограничения на прием и отправление лайнеров в московском аэропорту Шереметьево, введенные рано утром из-за угрозы атаки беспилотников.

Из Минеральных Вод не могут вылететь два борта в Москву и два в Новосибирск. Задерживаются прибытия рейсов из Шереметьево (два), Домодедово (один), Антальи (один), Еревана (один), Иваново (один) и Новосибирска (два).

Николай Аксенов