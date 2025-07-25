В Шотландию со своей клюшкой

Президент США Дональд Трамп отправился с пятидневным визитом в Шотландию, где уделит время игре в гольф, а также встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой регионального правительства Джоном Суинни. Среди тем для обсуждения — война пошлин, вопросы глобальной стабильности, урегулирование на Украине. Несмотря на шотландские корни Дональда Трампа, не все ждут его с распростертыми объятиями: ожидаются массовые протесты, что заставило полицию перейти в режим повышенной готовности.

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Фото: Kent Nishimura / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Поездка Дональда Трампа в Шотландию 25–29 июля предшествует его полномасштабному государственному визиту в Великобританию, который состоится 17–19 сентября. Это наиболее высокая по статусу форма визита главы одного государства в другую страну, и показательно, что это будет уже второй госвизит Трампа в Соединенное Королевство.

Заранее было известно, что в Шотландии Дональда Трампа встретят протестами. Телеканал CBS News выяснил, что группа протестующих Stop Trump Scotland готовила демонстрации в Абердине и возле консульства США в столице Шотландии Эдинбурге. Массовые протесты — это серьезный вызов для местных полицейских. В беседе с телеканалом Sky News помощник главного констебля полиции Шотландии Эмма Бонд заявила, что правоохранители переведены в режим повышенной готовности, поскольку «было бы неуместно» игнорировать попытку покушения на американского президента год назад.

Как отметила телекомпания BBC, Дональд Трамп крайне непопулярен в Великобритании. И в самой Шотландии, несмотря на то что у главы Белого дома шотландские корни по материнской линии, к нему отношение неоднозначное.

Глава правительства Шотландии Джон Суинни тоже явно не входит в число фанатов Трампа: в ходе предвыборной кампании в США в 2024 году он поддерживал представительницу Демпартии Камалу Харрис. Но политик считает, что его позиция не помешает встрече с американским лидером. «Я принял решение, которое отвечает интересам Шотландии, встретиться с президентом Соединенных Штатов, чтобы использовать любую возможность для защиты и продвижения интересов народа Шотландии,— заявил Джон Суинни накануне.— Есть ряд вопросов… касающихся международной ситуации… на Ближнем Востоке и на Украине, внутренних вопросов, которые важны для нас, например торговля и тарифы для некоторых наших ключевых секторов, включая шотландский виски».

Впрочем, сторонников у Дональда Трампа в Шотландии, особенно в Абердине — городе, который многие называют «нефтяной столицей Европы», тоже предостаточно. Позиция президента США недавно спровоцировала там бурные споры об оправданности перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. В беседе с BBC News неделю назад Дональд Трамп заявил, что Абердин, десятилетиями процветавший за счет добычи нефти в Северном море, «должен избавиться от ветряных установок и вернуться к нефтедобыче».

Господин Трамп встретится не только с главой шотландского правительства, но и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ни Белый дом, ни офис премьер-министра не торопятся раскрывать детали повестки для обсуждения. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт лишь заявила в среду, 23 июля, что два лидера встретятся, чтобы доработать историческое торговое соглашение между США и Великобританией, заключенное в мае.

Для британского премьера продолжение обсуждения тарифов США, вероятно, станет ключевой темой. Ставка для Великобритании, согласно объявленным американским президентом в апреле пошлинам, составляет 10%. Но на страну также распространяются 25-процентные тарифные ставки на сталь и алюминий. Среди прочего, как сообщила газета Financial Times, Кир Стармер попытается добиться снижения пошлин на шотландский виски.

Вероятно, будут затронуты и вопросы глобальной стабильности.

На днях переполох вызвала новость о возможном перемещении американского ядерного оружия на территорию Великобритании после многолетнего перерыва (см. “Ъ” от 23 июля). При этом официальных подтверждений от Пентагона или Минобороны Великобритании не поступало.

Будут подниматься и вопросы поддержки Украины и давления на Россию. Символично, что накануне прибытия Дональда Трампа в Шотландию господин Стармер провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также 21 июля министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания полностью поддерживает новый план по поставкам вооружения Украине, объявленный президентом США: закупки европейскими странами американских вооружений для передачи их Киеву.

Помимо всего этого, по данным BBC, в планах господина Трампа — посетить два своих роскошных гольф-курорта в Шотландии: Trump International на восточном побережье Абердиншира и Trump Turnberry в Эйршире. На субботу и воскресенье, например, никаких публичных мероприятий у главы Белого дома не запланировано.

Как сообщает Daily Mail, следом за Дональдом Трампом в рамках летнего отпуска в Шотландию прибудет вице-президент Джей Ди Вэнс. Горячий прием антитрамповские активисты обещают и ему.

Екатерина Мур, Вашингтон