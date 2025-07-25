Томская прокуратура оспорила покупку оборудования для дронов на 700 млн рублей

Прокуратура Томской области оспаривает в арбитражном суде сделку по приобретению по завышенной цене оборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Как установило надзорное ведомство, в апреле 2024 года АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области» («НПЦ БАС ТО») получила субсидию в размере более 2 млрд руб. на создание сети центров испытаний и компетенций. Через полгода «НПЦ БАС ТО» приобрел у ООО «Парадигма» оборудование для участка механической обработки на сумму свыше 700 млн руб. Однако, по данным прокуратуры, договор был заключен без проведения конкурентной закупки и по цене, завышенной на 120 млн руб.

По ходатайству прокуратуры арбитражный суд наложил арест на имущество компании «Парадигма».

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года в Томске был запущен научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. В его состав вошли центры аддитивной и механической обработки, конструкторский и производственный отделы, а также крупнейший в мире цифровой полигон площадью около 10 тыс. кв. км для тестирования технологий БАС в режиме реального полета. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб.

Михаил Кичанов