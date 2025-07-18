Росприроднадзор уличил «Авангард-агро-Воронеж» в загрязнении реки Полубянка

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выяснили, что принадлежащее ООО «Авангард-агро-Воронеж» предприятие по производству солода сбрасывает загрязненные стоки в реку Полубянка — приток реки Тихая Сосна в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщили в природоохранном ведомстве.

Специалисты органа провели выездное обследование, отреагировав на обращения местных жителей.

Река Полубянка и загрязняющее ее предприятие подлежат экологическому надзору на региональном уровне — в связи с этим Росприроднадзор направил информацию в министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области, которое должно принять необходимые меры.

В конце июня арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Центрального Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора и постановил взыскать с местного МУП «Данковский водоканал» более 2,1 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного реке Дон.

Юрий Голубь