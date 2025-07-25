Таможенники в Ростове нашли на теплоходе из Турции пять тонн контрафактного топлива

Таможенники Речного порта в Ростове-на-Дону нашли на турецком теплоходе контрафактное топливо. Судно прибыло из порта Бандырма, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовской таможни Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В штатных емкостях с топливом нашли на пять тонн горючего больше, чем указано в документации.

В отношении капитана корабля и перевозчика возбудили дела об административных правонарушениях по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).

Мария Хоперская