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Таможенники в Ростове нашли на теплоходе из Турции пять тонн контрафактного топлива

Таможенники Речного порта в Ростове-на-Дону нашли на турецком теплоходе контрафактное топливо. Судно прибыло из порта Бандырма, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В штатных емкостях с топливом нашли на пять тонн горючего больше, чем указано в документации.

В отношении капитана корабля и перевозчика возбудили дела об административных правонарушениях по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).

Мария Хоперская

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