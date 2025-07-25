На Кубани в июне выдали кредитов на 34,20 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало умеренный рост розничного кредитования в июне 2025 года: россияне оформили 2,8 млн займов на сумму 820,7 млрд руб., что на 1% больше по числу и на 7% по объему по сравнению с маем. Однако в годовом выражении показатели остаются значительно ниже: объем выдач сократился на 59%, а количество — на 55%. В июне 2024 года граждане взяли 6,17 млн кредитов на сумму 1,96 трлн руб. На Кубани выдали кредитов на 34,20 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2025 года совокупный объем выданных кредитов составил 4,29 трлн руб. — на 54% меньше прошлогоднего уровня. Всего было оформлено 16,6 млн займов против 35,7 млн годом ранее.

Наиболее востребованным продуктом по объему в июне стала ипотека с долей 35% (против 42% годом ранее). Кредиты наличными сохранили долю на уровне 31%, а кредитные карты выросли до 16% с 14% в июне 2024 года. Доля автокредитов поднялась до 16% (с 11%), тогда как POS-кредитование осталось на уровне 1%. В целом за первое полугодие ипотека стала крупнейшим сегментом по объему с долей 34%, тогда как годом ранее лидировали кредиты наличными (36%).

В региональной структуре кредитования лидирует Москва — 213,1 тыс. займов на 95,3 млрд руб. (+7% по объему, без изменений по числу). Далее следуют Московская область (174,3 тыс. кредитов на 65,8 млрд руб., +5%), Санкт-Петербург (107,5 тыс. на 43,2 млрд руб., +2%), Краснодарский край (120,3 тыс. на 34,2 млрд руб., +5%) и Татарстан (75 тыс. кредитов на 27,1 млрд руб., +5%). Количество выдач в последнем случае снизилось на 2%, как и в Краснодарском крае.

Вячеслав Рыжков