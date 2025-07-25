В Стамбуле стартовали переговоры Ирана и «евротройки»

Переговоры между иранской делегацией и «евротройкой» (Франция, Великобритания, Германия) по вопросу ядерной программы исламской республики начались в Стамбуле, сообщает иранское агентство ISNA. Это первая встреча сторон с начала 12-дневной войны на Ближнем Востоке.

«Казем Гарибабади и Маджид Тахт-Раванчи, заместители министра иностранных дел Ирана, возглавляют иранскую делегацию на переговорах»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале агентства.

В преддверии переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что позиция Тегерана остается «твердой и непоколебимой». По его словам, страна продолжит обогащать уран и не откажется от своего законного права.

Ранее страны «евротройки» заявили, что воспользуются механизмом возобновления санкций против Ирана, если с Ираном не будет заключена новая ядерная сделка. США и страны «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия) установили конец августа в качестве дедлайна, до которого Ирану необходимо вернуться за стол переговоров с США по его ядерной программе.

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, а Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств. Соглашение предусматривает механизм snapback: восстановление всех введенных против Тегерана санкций Совбеза ООН. Возможность запустить snapback истекает 18 октября.

Подробнее о переговорном процессе вокруг иранской ядерной программы — в материале «Ъ» «Ирану пригрозили возвратом санкций».

Анастасия Домбицкая