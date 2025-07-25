На Соленом озере в Батайске утонул пенсионер

В Ростовской области накануне, 24 июля, утонул 71-летний пенсионер. Происшествие случилось на Соленом озере в Батайске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Долгое отсутствие мужчины заметила супруга. Тело погибшего вытащили на берег очевидцы. В МЧС отметили, что обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Всего в Ростовской области с начала купального сезона утонули 17 человек, в том числе двое детей.

Константин Соловьев