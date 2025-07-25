На объекты образования Дона направят более 170 млн рублей

Более 170 млн руб. глава донского региона Юрий Слюсарь поручил направить на ремонт и подключение к инженерным сетям школ и детских садов Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Большая часть средств – более 100 млн рублей – предназначена для подключения к коммуникациям модульной начальной школы на 400 мест, а также средней школы на 1,3 тыс. мест в Батайске. Технологическое присоединение к инженерным коммуникациям выполнят для

Еще 55 млн руб. направят на завершение капитального ремонта Богураевской школы и школы №3 в Белой Калитве. На оставшиеся средства будут отремонтированы кровли детских садов «Жирновский» и «Ивушка» в поселке Жирнове.

Кроме того, почти 9 млн руб. предусмотрено для замену газового оборудования для пяти школ, в том числе спортивной, и детсада в Целинском районе.

Наталья Белоштейн