Полис по запросу

Микрострахование и подписные модели в России набирают популярность благодаря активному продвижению со стороны банков, финтех-сервисов и маркетплейсов. Их основная особенность — упрощенные условия оформления полиса и низкая стоимость. Участники рынка объясняют тренд сменой потребительских моделей и востребованностью гибких форматов в страховании. При этом такие продукты не претендуют на замену классических полисов, а работают как защита по запросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Микро значит доступнее

В мировой практике микрострахование стало инструментом финансовой защиты наименее обеспеченных слоев населения. В отличие от традиционного страхования, такие полисы предлагают простые условия, минимальные выплаты и упрощенные процедуры урегулирования, позволяя вовлекать в систему миллионы людей без доступа к обычным финансовым услугам. По оценке Международной организации труда и Munich Re Foundation, 33 из 50 крупнейших страховщиков мира развивают сегмент микрострахования. Сегодня в мире этой услугой пользуются порядка 500 млн человек.

Наиболее развито микрострахование в Индонезии, Вьетнаме, Бангладеш, Китае и Индии, на которые приходится 80% такого страхования. На страны Латинской Америки приходится около 15% мирового рынка. В частности, Колумбия, Перу, Бразилия и Мексика — лидеры по количеству активных программ. Например, в Перу микрострахование получило законодательную базу еще в 2007 году, а в 2009-м выплаты стали производиться за два дня. Бразилия развивает так называемое народное страхование, сочетая продукты с широкой просветительской работой.



Существенный вклад в развитие микрострахования в последние годы вносит цифровизация. Использование мобильных технологий и платформ финтех-компаний позволяет охватывать удаленные и малодоступные регионы.

В Африке, например, активно развиваются партнерства между страховщиками и мобильными операторами: через СМС пользователи могут подключать полисы и получать выплаты. Кроме того, растет интерес к микрострахованию со стороны BigTech-компаний. Так, в Индии и Китае страховые продукты активно внедряются через платформы Alibaba, Paytm и другие суперприложения, где страхование становится частью комплексной цифровой экосистемы. Это делает страхование доступным буквально в несколько кликов и позволяет собирать поведенческие данные для более точной настройки продуктов.

Короткий срок

В России микростраховки только начинают активно развиваться.

Основные виды, где встречается микрострахование,— добровольное личное страхование и страхование имущества.

Рост популярности таких полисов в последние годы обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это изменения в потребительском поведении: современные потребители, особенно миллениалы и поколение Z, предпочитают страховые услуги по запросу, а не долгосрочные контракты. Во-вторых, цифровизация: благодаря развитию IoT и API-интеграции страховые продукты более доступны и персонализированы. И наконец, на рост спроса влияют экономические тренды, а именно снижение доходов и рост осознанного потребления.

Яркий представитель микрополисов в России — страховка на срок до трех месяцев. «История не нова, уже более десяти лет на рынке доступно краткосрочное страхование на период полета»,— говорит старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. Также среди видов страхования, где используются такие модели,— автокаско, страхование имущества, полис выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев (спортивное страхование, страховка от клещей) и так далее. В марте 2024 года на рынке появились короткие полисы и в обязательных видах страхования для физлиц — ОСАГО на срок от 24 часов до 3 месяцев. Согласно данным Российского союза страховщиков, за первые пять месяцев 2025 года было оформлено 1,6 млн таких полисов, в 2024 году — 1 млн.

«Краткосрочное страхование — современный ответ страховой отрасли на изменяющуюся под потребности все более и более избирательного потребителя конъюнктуру. Возрастают требования потребителей к гибкости, мобильности и ценности страховых продуктов»,— говорит Айназ Хайруллина. Как пример — сервисы кикшеринга.

В 2024 году число застрахованных по программам от несчастных случаев и болезней выросло более чем в пять раз — во многом благодаря бурному развитию краткосрочного страхования пользователей электросамокатов, которое автоматически встроено в некоторые приложения аренды.

Стремительный рост интереса к таким полисам стал следствием расширения географии микромобильных сервисов по всей России, а также роста числа аварий и повышенного внимания к личной безопасности.

Страхование по часам

«Эпоха неспешного планирования в покупке страховых продуктов, видимо, уходит навсегда»,— считают в «Абсолют Страховании».

Одним из самых заметных новшеств в сегменте pay-per-use (плата за использование) стало почасовое страхование — формат, позволяющий клиенту активировать страховую защиту только в те периоды, когда риск для него наиболее высок.

Этот продукт впервые появился на российском рынке осенью 2024 года и пока не получил массового распространения, но уже демонстрирует свою востребованность и потенциал. Суть модели проста: страхователь сам выбирает часы, в которые чувствует повышенную опасность, будь то занятия спортом, экстремальные путешествия, поездки на транспорте или другие активности, и включает таймер страховой защиты.

Сейчас такие полисы продают менее пяти страховщиков на рынке, страховая сумма по ним составляет до 1 млн руб., а страховая премия — до 10 руб. в час. Страхователь может включать и выключать защиту, когда необходимо. В покрытие входят основные риски: травма, транспортное происшествие, получение инвалидности и уход из жизни в результате несчастного случая.

При этом, если пересчитать стоимость таких полисов на час или сутки, она окажется выше, чем у традиционных годовых программ.

Однако при нерегулярном использовании — например, если клиент путешествует или занимается активными видами спорта лишь время от времени — итоговая стоимость может быть более выгодной.

Впрочем, у такого формата есть и очевидные недостатки. Во-первых, вызывают вопросы механизм фиксации времени наступления страхового случая и прозрачность последующего урегулирования: процесс может быть недостаточно понятен для клиента. Кроме того, существует риск злоупотреблений со стороны клиента, ведь люди нередко забывают активировать такую страховку вовремя и, скорее всего, будут пытаться включать ее задним числом, когда инцидент уже произошел, отмечают в «РЕСО-Гарантии».

Подписка на полис

«В головах потребителей начали происходить изменения по отношению к страхованию — от навязанной услуги к важному инструменту финансового планирования. А вместе с этим начали появляться и запросы на изменение продуктов. В частности, я говорю о гибкости: почему я должен платить за страховку, когда не пользуюсь ею полностью или частично? Эту проблему в состоянии решить подписка»,— говорит управляющий директор «Ренессанс Страхования» Николай Ефанкин.

Подписка в страховании появилась на российском рынке в 2019 году. Сейчас по этой модели можно застраховать имущество, автомобиль, жизнь и здоровье, а также домашних питомцев. Список покрываемых рисков в страховых полисах по подписке, как утверждает большинство опрошенных страховщиков, в целом аналогичен традиционным.

Однако различия все же присутствуют: полисы по подписке, как правило, включают только базовые, наиболее значимые риски.

При разработке таких продуктов страховщики стремятся сбалансировать стоимость полиса и объем покрытия: чем меньше включенных рисков, тем доступнее цена.

Смысл подписной модели, или pay-per-use, по сути, заключается в том, что клиент платит не единоразово за весь период действия полиса (обычно за год), а оформляет подписку аналогично привычным всем подпискам на различные онлайн-кинотеатры и тому подобные сервисы. Таким образом, автоматически ежемесячно или ежедневно у страхователя списывается очередной платеж за страховку — и действие полиса все время продлевается. Полис будет действовать до тех пор, пока подписка не будет отменена.

«Это удобно тем, что, во-первых, не нужно вносить всю сумму сразу, во-вторых, вы не забудете купить новый полис, когда закончится действие старого.

Для страховой компании это тоже выгодная схема: не нужно будет заново продавать полис клиенту, а ежемесячная автоподписка вызывает привыкание, так что клиент может остаться со страховщиком на долгие годы»,— говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Сейчас к подпискам и автоплатежам привыкли уже практически все, кроме, может быть, совсем пожилых граждан, отмечает эксперт. По оценкам «Ренессанс Страхования», сейчас к подписке на страхование готовы более 50% клиентов: кому-то необходим полис на короткий срок, кому-то нужно сэкономить, разбив стоимость годового полиса на части, кто-то выбирает продукт, потому что это модно и популярно.

Анна Абрамцева