Зеленский заявил о подвижках в вопросе организации саммита с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорные команды России и Украины на встрече в Стамбуле начали обсуждать возможный саммит лидеров двух стран. Об этом сообщает агентства Reuters и AFP. Украинский лидер сообщил о некотором прогрессе в этом вопросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

«На переговорах с нами они начали обсуждать это. Это уже прогресс в направлении какого-то формата встречи»,— цитирует AFP опубликованные комментарии Владимира Зеленского для журналистов.

По итогам третьего раунда прямых переговоров в Стамбуле глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что такая встреча возможна лишь на том этапе, когда соглашение о мирном урегулировании уже будет готово к подписанию. По его словам, на встрече нужно не обсуждать соглашение, а «ставить точку» и подписывать его.

Глава украинской делегации Рустем Умеров после переговоров заявил, что встреча на уровне лидеров «способна разблокировать реальный политический прогресс». Владимир Зеленский говорил, что обсуждение подобного саммита — одна из важнейших задач украинской делегации на встрече с российской стороной. Кремль уже называл подобную встречу преждевременной, пока стороны не согласовали условия мирного соглашения.

Как прошли переговоры в Стамбуле — в материале «Ъ» «Театр одного зрителя».

Анастасия Домбицкая