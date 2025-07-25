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На Ставрополье начнут реализацию агропроектов на 17 млрд рублей в 2025 году

В сфере агропромышленного комплекса Кочубеевском округе Ставропольского края в 2025 году начнется реализация инвестиционных проектов на сумму в 17 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные временно исполняющего обязанности главы Кочубеевского округа Олега Борзова.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

В перечень этих инвестпроектов войдут создание мультиягодного кластера, высокотехнологичного селекционно-семеноводческого центра, рыбоводческого комплекса по разведению и выращиванию ценных пород форели, завода по переработке рыбы.

Кроме того, рассматриваются строительство плодоовощного логистического центра и реализация проекта по выращиванию винных сортов винограда.

Реализация проектов даст 400 новых рабочих мест.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что ООО «Акваферма» планирует создать в Кочубеевском округе комплекс по производству и переработке рыбы с инвестициями 900 млн руб.

Наталья Белоштейн

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