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В производство форели на Ставрополье вложат 900 миллионов рублей

ООО «Акваферма» планирует создать в Кочубеевском округе комплекс по производству и переработке рыбы с инвестициями 900 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава округа Олег Борзов.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Проект предполагает создание комплекса, который объединит индустриальное рыбоводное хозяйство по выращиванию экологически чистой форели объемом 5,5 тыс. т в год, корпус инкубации и содержания молоди.

Кроме этого, в проект войдут рыбоперерабатывающее предприятие годовой производительностью 5 тыс. т охлажденной и переработанной продукции и завод по производству рыбной муки и рыбных кормов.

К строительству комплекса планируют приступить в 2025 году, а завершить — 2027 году. На предприятии будет создано 70 рабочих мест.

Наталья Белоштейн

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