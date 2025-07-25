Борт S7 из Новосибирска в Сочи развернулся по техпричине

Самолет авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся из Новосибирска в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщили в аэропорту Толмачево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным сервиса Flightradar, воздушное судно совершило около пяти-шести кругов в районе города Чулым в Новосибирской области, прежде чем развернуться обратно.

Рейс вылетел из Толмачево в 11:35 по местному времени (07:35 по московскому времени). К моменту разворота борта ограничения на прием самолетов в аэропорту Сочи уже были сняты.

Сейчас воздушное судно авиакомпании S7 возвращается в аэропорт Новосибирска, чтобы проверить системы герметизации и наддува, передает транспортная прокуратура.

В ночь на 24 июля на курорте установили временные ограничения на воздушные перевозки с целью обеспечения безопасности полетов. Сейчас расписание рейсов корректируется с учетом необходимых изменений. Аэропорт совместно с авиакомпаниями принимает меры для стабилизации регулярности графика, однако, по предварительным оценкам, этот процесс может занять от одного до двух дней.

Согласно информации, предоставленной Оперативным штабом Краснодарского края, в ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения его обломков на улице Авиационной погибли две женщины.

В терминале аэропорта ситуация остается спокойной. Все объекты инфраструктуры, включая точки общественного питания, зоны отдыха, питьевые фонтанчики и комнаты для матерей с детьми, функционируют в обычном режиме. Представители авиакомпаний и сотрудники службы гостеприимства аэропорта активно помогают пассажирам задержанных рейсов. Пассажиров настоятельно призывают внимательно следить за информацией на онлайн-табло и мониторах терминала.

Как уточнили источники издания «Ъ-Сочи», задержки рейсов обусловлены введенными ограничениями на использование воздушного пространства, включая ограничения, действующие на территории курорта.