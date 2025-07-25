Бывшего главврача удмуртского онкодиспансера Виктора Заварзина оставили в СИЗО

Устиновский райсуд Ижевска продлил срок содержания под стражей 49-летнему бывшему главному врачу онкодиспансера Виктору Заварзину, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвинен в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Ходатайство о продлении фигуранту срока ареста подал следователь. Обвиняемый и его адвокат возражали против этого и просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. По итогам судебного заседания ее продлили на один месяц, до 25 августа.

Напомним, следствие считает, с января 2023-го по апрель 2025 года господин Заварзин получил от представителя коммерческой организации взятку за способствование заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. Его отправили под стражу 28 мая. Также был задержан еще один сотрудник медорганизации, который являлся подчиненным подсудимого. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК РФ) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Виктора Заварзина назначили руководителем учреждения в октябре 2022 года ПОВТОР. Он окончил Ижевскую медицинскую академию (ИГМА), после чего с 2000-го по 2018 годы работал в ГКБ №7 врачом-нейрохирургом. В 2018 году он занял пост главного врача центра медицинской реабилитации «Апрель», с 2021 года являлся главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи».