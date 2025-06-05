Бывшего главврача удмуртского онкодиспансера Виктора Заварзина оставили в СИЗО

Верховный Суд Удмуртии (ВС УР) оставил в СИЗО бывшего главного врача республиканского онкологического диспансера Виктора Заварзина, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ).

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Виктора Заварзина отправил под стражу Устиновский райсуд Ижевска 28 мая. Меру пресечения избрали по 25 июля. На это решение адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу в ВС УР.

Заседание высшей судебной инстанции региона состоялось 5 июня. Сторона защиты просила отменить постановление о заключении под стражу и отправить Виктора Заварзина под домашний арест или назначить ему запрет определенных действий. Это обосновывалось тем, что обвиняемый не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей. Апелляционная инстанция ВС УР оставила решение без изменений.

Напомним, следствие считает, с января 2023-го по апрель 2025 года Виктор Заварзин получил от представителя коммерческой организации взятку за способствование заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования. Обвиняемый возглавлял региональный онкодиспансер с октября 2022 года. Также был задержан еще один сотрудник медорганизации, который являлся подчиненным подсудимого. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК РФ) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.