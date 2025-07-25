Второго предпринимателя из Ярославля осудили за экспорт двигателей в Казахстан
Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор директору ООО «ТЦ «Дизель-М» за незаконный экспорт двигателей в Казахстан. Об этом сообщает Yarnews. Предприниматель признан виновным по статье 189 Уголовного кодекса РФ, касающейся продукции двойного назначения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что бизнесмены договорились поставить две партии двигателей «Ярославского моторного завода» на предприятие в Казахстане, занимающееся ремонтом военной техники для министерства обороны этой страны. Для экспорта требовалось разрешение Комиссии по экспортному контролю РФ, но двигатели были отправлены без него. В итоге в Казахстан было поставлено 52 двигателя.
Директор ООО «ТЦ «Дизель-М» приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор вступил в силу 4 июля 2025 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее по этому делу директор ООО «ЯДМ» получил условный срок в полтора года.