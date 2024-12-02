Директора компании осудили за незаконный экспорт двигателей ЯМЗ

Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор директору ООО «ЯДМ» по обвинению в незаконном экспорте из РФ продукции двойного назначения, в отношении которой установлен экспортный контроль (ч.2 ст. 189 УК РФ). Приговор опубликован на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из приговора, подсудимый совместно с другим лицом договорился произвести и поставить две партии двигателей ЯМЗ для предприятия в Республике Казахстан, которое занималось ремонтом военной техники для минобороны этой страны. Поскольку двигатели являлись продукцией двойного назначения, на их экспорт нужно было получить специальное разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.

Двигатели были поставлены в Казахстан без этого разрешения, подсудимый за ним в комиссию не обращался. Как установил суд, директор ООО знал о необходимости получения разрешения и осознавал преступный характер своих действий. Поставки шли через еще одну фирму в Казахстане, которая выступала формальным получателем продукции. Всего таким образом было поставлено 52 двигателя.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся и заключил досудебное соглашение со следствием. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься внешнеэкономической деятельностью от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок 1 год 2 месяца. В отношении других фигурантов дело выделено в отдельное производство.

Антон Голицын