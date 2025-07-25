На Дону спасатели потушили десять техногенных пожаров и спасли одного человека

За сутки 24 июля пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров и спасли одного человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В ведомстве уточнили, что за минувшие 24 часа произошло 12 загораний сухой растительности и пять дорожно-транспортных происшествий. В одной из аварий был спасен человек.

Всего на места происшествий, ликвидацию последствий пожаров и ДТП выезжали 352 специалиста и 88 единиц спецтехники.

Наталья Белоштейн