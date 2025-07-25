«При грамотном внедрении к 2030 году цифровой рубль займет 15–20% транзакций в Крыму»

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон о поэтапной интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс. С 2026 года расчеты с его использованием станут возможны по всем направлениям исполнения федерального бюджета, а с 2027 года — на уровне региональных и местных бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов. Потенциальные последствия внедрения цифровой валюты для Республики Крым и ее экономики для «Ъ — Кубань-Черноморье» оценил кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Вершицкий.

Андрей Вершицкий

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«Закономерный для Крыма с его высокой долей пенсионеров и малого бизнеса вопрос: готовы ли мы к цифровому рублю? Банк России задал жесткие рамки — крупные банки и торговые сети обязаны подключиться к системе уже с 2026 года, остальные — поэтапно до 2028-го. Но в нашем регионе это не просто технический переход. Для значительной части населения, особенно пожилых людей, это может означать фактическое ограничение доступа к финансовым услугам и даже к собственным деньгам, если не будут решены ключевые проблемы.

С одной стороны, потенциал для бюджета и госуправления — огромен. Начиная с 2027 года, когда цифровой рубль станет доступен для региональных и местных бюджетов, мы получим инструмент беспрецедентной прозрачности. Представьте: смарт-контракты автоматически выплачивают субсидии фермеру только после подтверждения закупки семян или завершения этапа стройки. “Окрашенные” деньги гарантируют, что детские пособия не будут потрачены на алкоголь — система их просто заблокирует. А каждый транш на инфраструктурный проект, столь важный для Крыма, будет фиксироваться в блокчейне ЦБ, сводя коррупционные риски при финансировании к минимуму. Это — революция контроля.

Но давайте смотреть правде в глаза. Тревожные данные ВЦИОМ (опрос от 5 июля) показывают, что лишь 7% россиян хорошо понимают суть цифрового рубля. В Крыму, где 29% населения — пенсионеры, а примерно половина граждан старше 60 лет не пользуется смартфонами, эта цифра, вероятно, еще ниже. Для них принудительный перевод пенсий или соцвыплат на цифровой рубль без надежной альтернативы — это барьер. Люди опасаются мошенничества, не разбираются в новых сервисах, а в отдаленных поселках с плохим интернетом офлайн-платежи цифровым рублем пока только тестируются. Если мы не обеспечим сохранение наличных и безналичных форм как полноценных альтернатив хотя бы до 2030 года и не запустим массовое обучение — рискуем создать целый класс финансово исключенных людей. Это не просто неудобство — это подрыв доверия и фактор социальной напряженности.

Бизнес тоже под ударом, особенно малый. Да, снижение комиссий за переводы с 3–5% до 0,3% — это серьезная экономия для кафе, гостиниц, частных гидов. Борьба с теневыми оборотами в курортной сфере через прозрачность транзакций — благо. Но сроки для малого бизнеса (оборот менее 30 млн руб.) — только с 2028 года, а затраты на обновление POS-терминалов и программного обеспечения могут оказаться неподъемными. Где взять средства гостинице в маленьком приморском поселке? Без льготных кредитов — например, через Фонд поддержки предпринимательства Крыма — многие просто не успеют адаптироваться или разорятся на модернизации. Крупные банки (ВТБ, Сбер, ПСБ) участвуют в пилоте с 2024 года и готовы, а вот их небольшие региональные конкуренты отстают в IT-адаптации.

Не стоит игнорировать и системные риски. Киберугрозы уже реальны — в регионе фиксируют фишинговые сайты под кошельки цифрового рубля. Ликвидность местных банков может пострадать, если депозиты массово уйдут в ЦБ, сократив ресурсы для кредитования МСП. А в муниципалитетах, особенно небольших, банально не хватает IT-компетенций и готовых решений для работы с цифровым рублем и смарт-контрактами к 2027 году. Нужно срочно обучать чиновников — ставлю планку в 70% подготовленных специалистов до конца 2026 года.

При грамотном внедрении к 2030 году цифровой рубль займет 15–20% транзакций в Крыму, сократит теневой сектор на 7% и повысит эффективность госрасходов на 12%. Но ключ к успеху — поэтапность и региональная адаптация. Начинать нужно с крупных банков и госпроектов (2026–2027), давая время малым игрокам и муниципалитетам (после 2028 года). И главное — абсолютный приоритет защиты уязвимых групп: запрет на принудительные цифровые выплаты пенсионерам, ускоренное развитие офлайн-платежей и тотальное повышение цифровой грамотности (не менее 10 тыс. обученных пенсионеров и 95% покрытия интернетом к 2026 году). Без этого цифровой рубль в Крыму из инструмента прогресса рискует превратиться в источник социального отчуждения и неравенства».