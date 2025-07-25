В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на вокзал, есть пострадавшие

Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Обломки БПЛА упали на вокзал в городе Тимашевске, из-за чего здание ненадолго осталось без электроснабжения. Также был поврежден вагон пассажирского поезда. Два человека получили травмы.

Одного из пострадавших госпитализировали. Второй раненый получил первую помощь, а потом вернулся на железнодорожную станцию, написал губернатор в своем Telegram-канале. Железнодорожная инфраструктура не была повреждена, возгораний нет, отметил господин Кондратьев. Поврежденный поезд продолжил следование по маршруту.

Атаке также подверглись Темрюкский и Славянский районы Краснодарского края. Там пострадавших нет, но были выбиты окна в нескольких частных домах, добавил губернатор.