Суд арестовал имущество арендодателя, сдавшего жилье исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал машину и квартиру Алишера Касимова, которого обвиняют в пособничестве исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

У обвиняемого конфисковали квартиру в Красногорске кадастровой стоимостью более 7,7 млн руб., а также автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8. Суд запретил распоряжаться этим имуществом и совершать с ним сделки, указано в материалах дела. Там также говорится, что арест наложен ради обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.

Следствие считает, что Алишер Касимов сдавал исполнителям теракта квартиру. Ему предъявлено обвинение по статье о терроризме. В мае сообщалось, что у него заблокировали счета, а также его намеревались лишить статуса индивидуального предпринимателя.

Расследование дела о теракте закончили в июне этого года. Следствие пришло к выводу, что преступление было совершено «в интересах руководства Украины». 21 июля Новосибирске приговорили к 14 годам колонии одного из пособников террористов.

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