В Новосибирске приговорили к 14 годам пособника обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам строгого режима Баходурджона Ахмадалиева. Ему также назначен штраф в 50 тыс. руб. Ахмадалиев признан виновным в помощи обвиняемым в теракте в «Крокус сити холле» и в попытке устроить теракт в Новосибирске.

Ахмадалиев работал водителем в Новосибирской области. Его задержали 23 марта 2024 года. При обыске у него нашли самодельную бомбу и экстремистскую литературу. В материалах дела говорится, что он также «приобрел билеты в интернете» для фигуранта дела «Крокуса» Далерджона Мирзоева и еще одного участника террористической группы.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области, дело Ахмадалиева слушалось в закрытом режиме. Он был осужден по статьям о незаконном хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК) и о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).