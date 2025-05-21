Обвиняемого в пособничестве террористам в «Крокусе» лишат статуса ИП

Счета обвиняемого в пособничестве исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова заблокированы. Он лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные и юридические документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным БИР-аналитика, 16 и 20 мая операции по счетам Алишера Касимова были приостановлены. Сумма замороженных средств составляет 122 759 руб. Судебные приставы оценивают его задолженность в 54 775 руб.

Решение о предстоящем исключении ИП из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей принято на основании федерального закона «О госрегистрации юрлиц и ИП». Согласно ему, лишить предпринимателя статуса могут по истечении 15 месяцев со дня окончания действия патента, за непредоставление в течение того же срока отчетности, а также если у ИП есть долги.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Жертвами стали 145 человек, пострадали более 500. По версии следствия, Алишер Касимов сдавал исполнителям теракта квартиру. Ему предъявлено обвинение по статье о терроризме (ч. 3 ст. 205 УК РФ). В мае глава ФСБ Александр Бортников говорил, что всего по делу о теракте задержано уже более 20 человек, включая исполнителей и пособников.

О расследовании дела — в материале «Ъ» «В деле ''Крокуса'' взят новый след».