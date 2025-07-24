Рейс «Метеора» в Ярославль из Нижнего Новгорода отменили из-за аварии на шлюзе

Компания «Водолет» отменила часть рейсов из-за аварии на Городецком гидроузле. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

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Авария произошла 22 июля, когда обвалился оголовок шлюзовой камеры №15-16, затопив строящуюся камеру №15А. Это привело к временной остановке судоходства через шлюз.

В связи с этим отменены рейсы на скоростных судах «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Не состоится рейс Нижний Новгород - Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, запланированный на 25 июля, а также обратный рейс Ярославль - Нижний Новгород, намеченный на 27 июля.

Компания «Водолет» будет информировать пассажиров о возможных изменениях в расписании. Все пассажиры, чьи рейсы были отменены, получат полный возврат стоимости билетов.

Антон Голицын