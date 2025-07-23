Компания «Водолет» отменила часть рейсов из-за аварии на Городецком шлюзе

После аварии на Городецком гидроузле компания «Водолет» отменила часть рейсов на скоростных судах «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». По данным компании, не состоится рейс Нижний Новгород - Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме, запланированный на 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Также отменен обратный рейс Ярославль - Нижний Новгород с теми же остановками, запланированный на 27 июля.

Изменения по дальнейшим рейсам компания будет доводить до пассажиров в зависимости от информации о работе шлюзов. При отмене рейсов пассажирам будут возвращены деньги за билет.

Как писал «Ъ-Приволжье», 22 июля на Городецком гидроузле обвалился оголовок шлюзовой камеры №15-16. В результате этого была затоплена строящаяся шлюзовая камера №15А. Проход судом через шлюз временно остановлен.

Андрей Репин