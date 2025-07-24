Студентка ГУАП создала метод предупреждения сердечной аритмии с помощью нейросети

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработала метод предупреждения сердечной аритмии с помощью нейросети. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Автор проекта Ольга Лифанова учится в Институте радиотехники и инфокоммуникационных технологий ГУАП. Она работала над созданием метода анализа кардиосигналов на основе их сопоставления с ритмом здорового сердца (фактические показатели можно получить с холтеровского монитора или смарт-часов). Результат исследования приводится в процентах (где 100% — нормальное функционирование органа).

«Данный метод нацелен на заблаговременное выявление аритмий. Преимущества его использования состоят в простоте и доступности для обычных пользователей, отсутствии высоких технических требований к мониторингу и вместе с тем в возможности сочетать его с любыми существующими технологиями кардиоисследований»,— говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ученые ЛЭТИ и ГОИ разработали прототип оптоэлектронного устройства для биомедицины.

Дарья Астанина