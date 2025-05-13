Ученые ЛЭТИ и ГОИ разработали прототип оптоэлектронного устройства для биомедицины

Исследователи Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ и Государственного оптического института им. С. И. Вавилова создали прототип жидкокристаллического вращателя плоскости поляризации — ключевого компонента для управления излучением в оптоэлектронике. Разработка может найти применение в биомедицине, лазерных технологиях и оптическом приборостроении, сообщили в пресс-службе ЛЭТИ.

Управление поляризацией света — давно известная задача, однако создание тонкопленочной ячейки на отечественных материалах оставалось сложной инженерной проблемой, отмечают специалисты.

«Наша разработка позволяет оперативно настраивать параметры излучения, что важно для медицинских и промышленных применений»,— отметила один из разработчиков устройства — аспирант кафедры фотоники ЛЭТИ Лариса Федорова.

Жидкокристаллические вращатели используются в лазерной хирургии, томографах, микроскопах и других устройствах, где требуется высокая точность управления светом. По словам представителей ЛЭТИ, новая технология может удешевить производство таких компонентов и сделать их более доступными для российских предприятий.

Созданное устройство представляет собой сэндвич-структуру из оптических подложек с нанесенными прозрачными контактами, которые нацелены на ориентир слоев и жидкокристаллической среды. Именно это позволяет оперативно перестраивать параметры устройства под необходимую задачу.

Разработка проводилась в рамках стартапа ООО «Фотофизикс» выпускника кафедры фотоники СПбГЭТУ ЛЭТИ Андрея Тойкка. Данный проект отобран Фондом «Сколково».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова вошел в тройку университетов, которые получат более 630 млн рублей на развитие инженерных школ.

Валерия Мальцева