По делу приходят все чаще

В аппарате правительства подвели первые итоги контрольно-надзорной деятельности ведомств после перехода с 1 января 2025 года от моратория на проверки к риск-ориентированному подходу при их назначении. Из имеющихся у “Ъ” данных следует, что число проверок на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований выросло сразу более чем на четверть по сравнению с первой половиной 2024 года. Точность такого рода инспекций также подросла: контролеры выявляли нарушения в 88% случаев против 85% годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Статистика контрольно-надзорной деятельности ведомств по итогам первой половины 2025 года свидетельствует о том, что внедрение полноценного риск-ориентированного подхода к назначению проверок привело к некоторому сокращению их общего числа. Как сообщили “Ъ” в секретариате вице-премьера—главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, за шесть месяцев оно уменьшилось на 1,4% (до 141 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом плановые проверки сократились существенно — на 13% год к году (до 20 тыс.), а внеплановые показали незначительный рост — на 0,8% (до 121 тыс.).

Число профилактических визитов (по их результатам не применяются штрафы или иные санкции) сократилось более чем в четыре раза — до 138 тыс.

Поясним, что поправки к закону о госконтроле, утвержденные в конце 2024 года, перевели на постоянную основу большинство механизмов, наработанных за период временного моратория на проверки (он длился с марта 2022 до конца 2024 года, см. подробнее “Ъ” от 24 января). В частности, было зафиксировано, что плановые проверки проводятся только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска. При этом был расширен перечень сведений, на основе которых принимается решение о внеплановых проверках. Скорректированы были и правила профилактических визитов. Такие инспекции сохранены для объектов значительного, среднего и умеренного риска.

В аппарате правительства считают, что, несмотря на сокращение числа проверок, общий уровень безопасности хозяйственной деятельности сохраняется. Этому способствует новый риск-ориентированный подход, в том числе проведение проверок на основании срабатывания индикаторов риска нарушения обязательных требований (система показателей, призванных выявлять объекты и компании, в случае которых вероятность нарушений высока). Число таких контрольных мероприятий в первом полугодии увеличилось на 28,6% год к году, до 9 тыс.

Качество риск-ориентированных проверок также растет, точность их назначения достигла 88% против 85% в первом полугодии 2024-го (этот процент показывает долю случаев, когда контролеры выявили нарушения). «Уже сейчас проверки на основании индикаторов риска показывают эффективность в среднем порядка 90%. Мы продолжаем работать над повышением их точности»,— говорит Дмитрий Григоренко.

В аппарате правительства отмечают: глобальная задача — проводить внеплановые проверки преимущественно на основании индикаторов риска.

Лидером среди ведомств в работе с индикаторами риска, по данным Белого дома, стал Россельхознадзор — эффективность его проверок такого рода выросла почти на 4%, составив 96,6%.

Отметим, ранее Генпрокуратура выражала обеспокоенность как по поводу роста запросов от контролеров на согласование проверок (в том числе из-за расширения перечня индикаторов), так в части дублирования контрольных мероприятий из-за непродуманности риск-менеджмента (см. «Ъ-Онлайн» от 11 марта).

В Белом доме сообщают, что сейчас контрольные органы вместе с Генпрокуратурой дорабатывают индикаторы риска, эффективность применения которых ниже 75%, на основании анализа правоприменительной практики. «Например, ведомство совместно с прокуратурой определяет наиболее частые причины отказов в проведении проверки, конкретизирует эти критерии и вносит уточнения или корректировки в индикатор. За счет чего повышается точность выявления риска нарушения, а следовательно, и эффективность. В результате такой работы по итогу 2024 года был отменен один индикатор риска и доработаны пятнадцать. Сейчас общее количество индикаторов — 559»,— рассказали “Ъ” в аппарате правительства.

Венера Петрова