В Ростовской области произошло 86 ДТП с мототехникой в 2025 году

В Ростовской области с начала 2025 года произошло 86 дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники. В результате этих аварий 89 человек получили травмы различной степени тяжести, 12 погибли. Такие данные опубликовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

«Особую обеспокоенность у дорожной полиции вызывает статистика инцидентов с участием детей. С начала года зафиксировано 26 аварий с мототехникой, в которых пострадали 25 несовершеннолетних и один ребенок погиб»,— приводятся в сообщении слова специалистов пресс-службы.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает участников дорожного движения строго придерживаться ПДД, выбирать безопасную скорость, соответствующую условиям на дороге, использовать защитную экипировку (шлем, перчатки, мотокуртку, наколенники), а также не допускать детей к управлению мототехникой.

Валентина Любашенко