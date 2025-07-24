Спикер международного класса

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко 24 июля провела пресс-конференцию, приуроченную к завершению очередной парламентской сессии. По традиции спикер высказалась не только по вопросам законодательной повестки, но и по другим актуальным темам — от снижения ключевой ставки до возможной встречи президентов РФ и США. Особое внимание она уделила третьему раунду стамбульских переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пресс-конференция началась с дани памяти председателю Верховного суда Ирине Подносовой, прощание с которой в эти минуты проходило в траурном зале Центральной клинической больницы. «Очень талантливый человек, неравнодушный, деятельный, активный»,— охарактеризовала покойную госпожа Матвиенко, напомнив, что по закону на внесение в верхнюю палату кандидатуры для замещения образовавшейся вакансии у президента есть полгода, то есть срок до 23 января 2026 года. «Думаю, что он сделает это раньше»,— отметила она.

Следом спикер перешла к международной повестке. «Нас пугать санкциями бессмысленно,— прокомментировала она 18-й ограничительный пакет со стороны ЕС.— Последствия (для самой Европы.— “Ъ”) очевидны: дальнейшее ухудшение жизненного уровня граждан, деиндустриализация и в целом ухудшение общеэкономической ситуации». По словам Валентины Матвиенко, санкционная политика рушит рейтинги европейских властей, однако «ничего другого от поколения Мерцев и Каллас (канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава дипломатии ЕС Кая Каллас.— “Ъ”) ожидать не приходится»: «Русофобский накал, милитаристский угар — это единственное, чем они пытаются прикрыться».

Третий раунд стамбульских переговоров председатель верхней палаты оценила положительно, подчеркнув, что важен сам факт их проведения. «Но ожидать, что субстантивные вопросы будут серьезно обсуждаться и продвигаться, пока рано»,— добавила она. По словам Валентины Матвиенко, Россия последовательна в своих подходах, начиная от целей спецоперации и заканчивая условиями для подписания мирного договора: «Мы их не меняем, в отличие от украинской стороны. Они как наперсточники работают и абсолютно неприемлемые предлагают условия, заранее зная, что они не могут быть приняты». Что касается встречи президентов РФ и Украины, на которой настаивает Киев, то для нее пока «просто не существует предмета»: разговор тет-а-тет нужен для финализации переговорного процесса и утверждения мирного соглашения, объяснила госпожа Матвиенко.

А вот потенциальную встречу Владимира Путина с американским визави спикер назвала «очень важной и необходимой»: «Никакие телефонные переговоры, обмен письмами и так далее не заменят личного общения, что называется, глаза в глаза». Госпожа Матвиенко подчеркнула, что отношения России и США нельзя сводить лишь к украинскому вопросу — они имеют более широкое измерение, и не только для двух стран, но и для мировой политики в целом. При этом российская сторона с самого начала не питала «завышенных ожиданий» по поводу заявлений нового президента США Дональда Трампа, поэтому нельзя сказать, что проходившие до сегодняшнего момента переговоры оказались «нерезультативными», добавила она.

Вернувшись к внутренним вопросам, Валентина Матвиенко оценила перспективы изменения ключевой ставки Центробанка. По мнению спикера, до конца года может произойти ее поступательное снижение — «уже не на 1 процентный пункт», поскольку для этого «есть все предпосылки»: «Этого ждет бизнес, финансовая система, в этом заинтересованы граждане».

А коснувшись вопроса повышения рождаемости, госпожа Матвиенко рассказала о «демографическом спецназе», который, по ее образному выражению, был создан в каждом министерстве и ведомстве: «Эта сфера охватила бизнес, высшие учебные заведения, институты гражданского общества и так далее».

Закончила госпожа Матвиенко необходимостью федерального регулирования электросамокатов и искусственного интеллекта (ИИ). Первыми спикер пообещала «вплотную заняться» уже осенью. Что касается второго, то нужно «поставить заслон для проникновения чужеродного ИИ», резюмировала Валентина Матвиенко: «Очень важно, чтобы это был суверенный ИИ и суверенно законодательно регулировался».

Андрей Прах