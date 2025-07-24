В Ростов доставили пострадавшего от удара БПЛА в Новочеркасске

Житель Новочеркасска, раненный во время атаки беспилотника, доставлен для лечения в областное медучреждение Ростова. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь для стабилизации состояния. Об этом сообщает @news161.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильяс Хаджи / NewsTeam, Коммерсантъ Фото: Ильяс Хаджи / NewsTeam, Коммерсантъ

По словам врио главы администрации Новочеркасска Виктора Синюгина, жители, попавшие под удар БПЛА, о ранениях не сообщали. Три человека обратились на телефон «Горячей линии» и рассказали о повреждении имущества.

«Комиссия уже начала работу с заявлениями граждан о материальном ущербе и определяет механизм компенсации»,— пояснил господин Синюгин.

Валентина Любашенко