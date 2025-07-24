Аргентинское танго, «призрак Оперы» и литературные лекции

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут испытать страсть на пластическом спектакле об аргентинском танго, постоять на «литературном перекрестке» и удивиться медведям верхом на буйволах. А еще можно посмотреть в кино сказку о великанах, запланировать поход в музей и пройти 393 шага вместе с аудиоспектаклем. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Какие спектакли и выставки посетить

25 июля в 19:30 в Городском театре представят пластический спектакль-мюзикл Tango de mi Vida («Танго — моя жизнь»). В шоу примут участие звезды аргентинского танго. В этом пластическом спектакле никто, кроме главного героя Жана, мечтающего стать артистом шоу, не произносит ни слова. Поэтому зрителям удается сосредоточить всё свое внимание на музыке и «разговоре тел».

Стоимость билета — от 1 200 руб. (12+)

26 июля в Городском театре Новороссийска артисты представят комедийную постановку Анатолия Слюсаренко «Госпожа министерша». Сюжет постановки высмеивает чиновничьи реалии, гипертрофируя шаблонные стереотипы до саркастических юморесок.

Стоимость билета — от 1000 руб. (12+)

27 июля в 19:00 в Городском театре Новороссийска зрителям представят мюзикл «Призрак оперы» в аранжировке композиторов Эндрю Ллойда Уэббера и Мори Йестона. Основа сюжета — мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюблённых в нее покровителя «Оперы» графа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской.

Стоимость билета — от 1 500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска идут показы военной драмы «Алдан». Картину режиссировал Дмитрий Кольцов. По сюжету дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. В поисках справедливости отец отправляется в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной «Алдан» и находит новую цель в жизни — найти убийц дочери и защищать жизни других.

Стоимость билета — от 150руб. (16+)

Еще одна киноновинка — приключенческое фэнтези «Легенда о великанах». Сюжет: Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

В кинотеатрах также идет прокат фэнтезийного мультфильма «Лея и волшебная карта». По сюжету девочка, обладающая особым даром, должна поймать зверей, сбежавших из заколдованного свитка. Ленту создал китайский режиссер-дебютант Чжун Дин.

Стоимость билета — от 200 руб. (6+)

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Чем еще можно заняться

25 июля в Библиотеке на ул. Гордеева, 4 пройдет лекция «Литературные перекрестки». Лекция будет охватывать ключевые моменты из жизни и творчества известных авторов, а также предложит участникам интерактивные задания и викторины, которые сделают мероприятие еще более захватывающим. Викторина включает темы, посвященные как отдельным произведениям великих авторов, так и общие вопросы о культурном наследии России.

Стоимость билета — от 100 руб. (12+)

26 и 27 июля в 19:00 в цирке-шапито «Торнадо» зрителям представят новую Международную программу «Медведи на буйволах». Грозные хищники будут кататься в манеже верхом на мощных и непокорных буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. В программе также выступление воздушных гимнастов без страховки м номера с различными экзотическими животными. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

27 июля июля в 19:00 около фонтана на бульваре Черняховского стартует военно-патриотический аудиоспектакль «393 шага». это часовое пешее погружение в одну из самых значимых страниц истории города-героя Новороссийска. Спектакль затронет самые яркие события истории обороны города Новороссийск 1942–1943 годов. Художественный сценарий позволяет участникам путешествия погрузиться в атмосферу тех событий, оказавшись на передовой вместе с героями сражений.

Стоимость билета — от 600 руб. (12+)

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