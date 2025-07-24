В Сочи за взятки осужден бывший заместитель начальника ОЭБиПК УВД

Центральный районный суд Сочи вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД Леониду Шулике. Суд признал экс-силовика виновным в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 286 УК РФ), передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Как установлено в ходе судебного разбирательства, в период с мая по август 2023 года Шулика, курировавший в том числе контроль за сферой ЖКХ и бюджетными расходами, получил от одного из предпринимателей 6 млн руб. за непринятие мер процессуального и оперативного характера в отношении его бизнеса. Средства передавались частями. Позднее, с ноября по май 2024 года, фигурант, располагая информацией о незаконном строительстве многоквартирных домов и привлечении средств граждан, осуществляемых его знакомыми, не только не инициировал пресечение противоправной деятельности, но и оказывал общее покровительство.

В отдельный эпизод, датируемый мартом 2020 года, следствие квалифицировало действия Шулики как мошенничество: узнав о проверке в отношении гражданина, он предложил за 200 тыс. руб. содействие в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя фактически не обладал такими полномочиями и не намеревался выполнять обещанное.

Еще один случай относится к 2016 году, когда подсудимый убедил свою знакомую в наличии у него связей в региональном управлении Росреестра и предложил за 800 тыс. руб. ускорить оформление аренды земельного участка. Получив деньги, он использовал их по собственному усмотрению.

Суд приговорил Леонида Шулику к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 60 млн руб. и лишению специального звания подполковника полиции. Кроме того, на 10 лет ему запрещено занимать должности в госслужбе и органах местного самоуправления, предполагающие выполнение функций представителя власти.

Вячеслав Рыжков