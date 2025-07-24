В Сочи реализуют 58 инвестпроектов на 645 млрд рублей

В 2025 году Сочи реализует 58 проектов стоимостью 645 млрд руб., которые создадут 25 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 10 лет в экономику Сочи поступило 643 млрд руб. капиталовложений. Курорт завершил 10 масштабных проектов в санаторно-курортной, туристической и социальной сферах.

Власти города пересмотрели стратегию привлечения капитала, создав комфортные условия для предпринимательства. По словам главы курорта, новый подход приносит пользу жителям курорта.

В 2025 году при поддержке губернатора и участии городской администрации реализуется 58 проектов общей стоимостью 645 млрд руб. 20 объектов уже находятся на стадии возведения.

Началось восстановление исторических здравниц «Приморская» и «Волна». Старые аутентичные корпуса сохраняются, рядом с ними строятся современные гостиничные блоки с широким спектром оздоровительных услуг.

Реализация капиталовложений создаст свыше 25 тыс. новых рабочих мест и около 25 тыс. единиц номерного фонда.

Мария Удовик